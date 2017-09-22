وفيات اليوم الجمعة 22-9-2017

– رضيمان ثامر الصواغ، 78 عاما، (شيع)، الصباحية، ق2، ش7، م185، تلفون: 99742798، 99757578.

– فاطمة علي أحمد، أرملة: عبدالله عبد علي الفرحان، 67 عاما، (شيعت)، العزاء في المقبرة الجعفرية، تلفون: 99300442.

– خزنة بندر صحن المطيري، أرملة: مسير نايف حواس الديحاني، 86 عاما، (شيعت)، الرجال: صباح الناصر، ق2، ش6، م37، تلفون: 99819988، النساء: صباح الناصر، ق2، ش6، م39، تلفون: 97911998.

– وفاء منصور عبدالرسول المطوع، 51 عاما، (شيعت)، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، تلفون: 69922227، النساء: النهضة، ق1، ش101، م13، تلفون: 66246665.

– محمد صنيتان غازي المطيري، 17 عاما، (شيع)، الفردوس، ق6، ش1، ج10، م38، تلفون: 55658811، 51181188.

– عبدالأمير محمد رفيع معرفي، 66 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية معرفي الجديدة، شرق، بجانب البنك الوطني، تلفون: 99803818، النساء: مشرف، ق6، طريق 42، م6، تلفون: 99630963.

– شيخة عبدالعزيز محمد السهلي، 81 عاما، (شيعت)، الرجال: العديلية، ق1، ش11، م20، تلفون: 99988869، النساء: العديلية، ق1، شارع عبدالعزيز الراشد، م1، تلفون: 22510071.

– عيسى صالح جهز العتيبي، 51 عاما، (شيع)، الرقة، ق4، ش12، م184، تلفون: 50044600، 66561840.

– أمينة سلطان خالد المرزوق، 56 عاما، (شيعت)، الرجال: سلوى، ق5، ش10، م333، تلفون: 99830503، النساء: سلوى، ق6، ش6، م397، تلفون: 51390909.

– أحمد جعفر محمد الفيلكاوي، 81 عاما، (شيع)، حسينية سيد خلف الهاشمية، شارع عمان، تلفون: 99380199.

– أسماء عبدالرحيم محمد العوضي، أرملة: مطلق راشد الفقم العازمي، 71 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد السبت بمقبرة صبحان)، الرجال: غرب مشرف (ضاحية مبارك عبدالله الجابر)، ق3، ش308، م8، تلفون: 66740294، 97675589، النساء: السلام، ق6، ش606، م18، تلفون: 66668461.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»