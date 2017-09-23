‏بمناسبة اليوم الوطني.. ⁧‫#السعودية ‬⁩ تسمح للنساء بدخول استاد الملك فهد

بمناسبة يومها الوطني الـ 87، والذي يوافق تاريخ 23 سبتمبر، ستسمح السعودية للنساء بدخول استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، لحضور احتفالات اليوم الوطني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن “فتح مدرجات استاد الملك فهد الدولي بالرياض أمام العائلات مجاناً، بعد التنسيق مع هيئة الرياضة، لحضور ومشاهدة فعالية ملحمة وطن التي تنظمها الهيئة ضمن روزنامة فعالياتها لليوم الوطني السابع والثمانين، يومي السبت والأحد 23 و24 سبتمبر.”

وأضافت الوكالة أن “الفعالية تتسع لنحو 40 ألف شخص، ستُقسم بين الأفراد والعائلات بشكل منفصل.”

وتأتي هذه البادرة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها السعودية ضمن رؤية السعودية 2030، والتي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.