السادة المسؤولين.. لا تكونوا كـ”الذين لا يعمهون”!

من المآسي أن تكون هناك مصيبة تشكل خطراً على الناس ولكن تكون المصيبة أعظم حين يتجاهل المسؤولين بقصد أو بدون قصد هذه المأساة ولا حياة لمن تنادي ولكن نأمل من خلال هذا المقال أن يكون هناك حس وموقف انساني يعبر بشكل فعلي عن الكويت بلد الانسانية لإنقاذ أرواح قد تزهق مستقبلاً بسبب ما يلي ..

أحد الطرق الساحلية والذي يسمى طريق الشيخ سالم صباح السالم الصباح وتحديداً أمام واجهة الفنطاس البحرية وبالقرب من منتزه العقيلة تحدث حوادث دهس بشكل اسبوعي وآخرها كان يوم الاثنين الماضي، السؤال الذي يطرح نفسه ألم تحرك الأرواح التي زهقت بسبب حوادث الدهس مشاعر المسؤولين بالمرور والأشغال؟ الى متى السكوت وعدم اتخاذ اللازم للحفاظ على ارواح الناس؟

اتذكر قبل مدة طويلة قام الوالد عبدالله الحبيل حفظه الله مشكوراً بمناشدة مدير المرور وطلب حضوره وشاهد المدير خطورة الطريق على مرتادي الشاطئ وعمل ما بوسعه من إمكانيات وسبل ولكن وزارة الأشغال لم تتجاوب مع المدير بالشكل المطلوب، نتمنى ان يكون هناك جسر مشاة أو مرور مشاة وتسبقه مطبات لتفادي الحوادث!

اضافة الى ذلك أتمنى من المسؤولين إلغاء ما يسمى فتحات (الفوق تحت) في الطريق نفسه حيث ان بسببها تحدث حوادث مرورية بشكل شبه يومي والقيام بإشارات ضوئية مثلاً بدلاً عنها لان هذه الفتحات تشكل خطراً على قائدي المركبات بسبب انحناء الشارع ووجود أشجار تعيق الرؤية!

كما أتمنى من المسؤولين عمل مواقع خاصة للتاكسي وباصات المواصلات لان الشارع لا تتوفر فيه مواقع نقل المواصلات مما يجعل قائديها بالوقوف بشكل مفاجئ في الحارة اليمنى ويتسبب أيضا بحوادث مرورية يومية!

كما أزيدكم “من الشعر بيت” لوحظ في الآونة الأخيرة عدد من المستهترين بقيادة الدراجات النارية على الشاطئ الذي كان يشكل هذا المكان للعوائل مكاناً للراحة والاستجمام رغم أن القانون لا يسمح بقيادة الدراجة النارية بهذا المكان ووضعت لافتات تشير الى ذلك ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب ليصبح للأسف هذا المكان الجميل مكاناً للرعب والقلق والإزعاج لمرتادي الشاطئ!

نتمنى أن تصل المناشدة إليكم ولا تكونوا كالذين لا يعمهون أرجوكم لأن الأرواح التي زهقت والدماء التي سالت بسبب ما ذكرناه أعلاه ستكون في أعناقكم والله أعلم!

@s_alhubail