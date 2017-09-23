الكويت .. مليون و300 ألف عازب بالبلاد

أظهرت احصائية حديثة ان اجمالي عدد العزّاب في البلاد ممن هم فوق 15 عاما بلغ مليونا و364 ألفا و707 أشخاص، عدد الكويتيين منهم 309 آلاف و130 كويتيا.

وبينت الاحصائية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية مؤخرا بشأن توزيع السكان (15 سنة فأكثر) حسب النوع والجنسية والحالة الاجتماعية، أن عدد غير المتزوجين من الكويتيين بلغ 163 ألفا و448 شخصا، مقابل 145 ألفا و682 من الكويتيات، بفارق يقارب 20 ألفا لمصلحة الذكور.

غير الكويتيين

وأشارت الاحصائية الى ان عدد الذكور غير الكويتيين من غير المتزوجين كان تقريبا 4 اضعاف عدد الاناث منهم، بفارق تجاوز 580 الفا لمصلحة الذكور، حيث بلغ عددهم 822401، مقابل 233176 للاناث.

وبلغ اجمالي عدد المتزوجين في البلاد 2032129، منهم 471136 كويتيا، و1560993 غير كويتي.

وكشفت الاحصائية ان عدد الذكور الكويتيين المتزوجين بلغ 231813 فردا، والاناث 239323، بينما غير الكويتيين المتزوجين الذكور بلغ عددهم 1050551 فردا والاناث 510442.

وبينت الاحصائية ان اجمالي عدد المطلقين في البلاد بلغ 83804 أشخاص بلغ عدد الكويتيين منهم 57714 مطلقا ومطلقة، مقابل 26090 من غير الكويتيين.

عدد المطلقات

ووفقا للاحصائية فقد فاق عدد المطلقات الكويتيات عدد المطلقين الذكور بفارق قارب 20 الفا، إذ بلغ عدد المطلقات الكويتيات 38671 مواطنة، بينما عدد الذكور كان 19043 مطلقا فقط، في حين كان الفارق بين عدد المطلقين والمطلقات غير الكويتيين اقل، إذ بلغ للذكور 11628 مطلقا وللاناث 14462.

وبلغ اجمالي عدد الارامل من الذكور والاناث في البلاد 41253 فردا، منهم 31024 كويتيين و10229 غير كويتيين.

وكانت الغلبة للاناث في عدد الارامل الكويتيات، حيث بلغ عددهن 28069 ارملة، في حين كان عدد الذكور الارامل الكويتيين 2955، فيما كان الوضع مشابها في اعداد الارامل غير الكويتيين، إذ بلغ عدد الاناث منهم 8639 ارملة، والذكور 1590 ارمل.

ووفقا للاحصائية بلغ عدد اجمالي الافراد الذين كانت حالتهم الاجتماعية غير مبينة في البلاد 30237 فردا، منهم 1170 كويتيا و29067 غير كويتي.