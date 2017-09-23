وفيات اليوم السبت 23-9-2017

– يعقوب محمد صالح العلي العوضي، 70 عاما، (شيع)، رجال: ديوان العوضي، الدعية، تلفون: 25394554، نساء: مشرف، ق6، الشارع الخامس، م33، تلفون: 99855042.

– علي إسراهيد محمد الجبري، 69 عاما، (شيع)، رجال: هدية، ق4، ش بن مالك، م8، تلفون: 99633161، نساء: الصباحية، ق4، ش13، م52.

– غالب غضيّان غالب الرّحيلي، 64 عاما، (شيع)، الصليبخات، ق4، ش116، م17، تلفون: 99877893.

– عباس حسين بوعباس، 62 عاما، (شيع)، رجال: حسينية الهزيم، المنصورية، تلفون: 99662825، نساء: مبارك الكبير، ق3، ش1، م46، تلفون: 99999410.

– عمشة علي عبدالرحمن المنير، 78 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر الغد بمقبرة صبحان)، الفحيحيل، ق9، ش مطلق العدواني، م63، تلفون: 50908880، 50251444.

– عبدالله عبدالمحسن علي الصالح، 74 عاما، (شيع)، الحسينية الكاظمية (البكاي)، الشعب، ق6، ش68، قسيمة 88، م1، تلفون: 55448114.

– فوزية محمد الدخيل، أرملة/مفرح رجعان الهرشاني، 81 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر الغد)، رجال: قرطبة، ق3، ش سليمان الفوزان، م7، تلفون: 66670514، نساء: النهضة، ق1، ش126، م12، تلفون: 97797897.

– رمضان حسن رمضان حسن، 69 عاما، (شيع)، رجال: مسجد النقي، الدسمة، تلفون: 99352888، نساء: حسينية أم الحسن، الشهداء، ق5، ش ردعان عبدالله الردعان، م53.