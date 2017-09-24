سيبايوس يعيد التوازن لريال مدريد في الليغا

سجل لاعب وسط ريال مدريد الجديد داني سيبايوس هدفين، وقاد ريال مدريد حامل اللقب إلى فوز صعب على مضيفه الافيس 2-1، اليوم السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

في مباراة باهتة على ملعب منديسوروسا وأمام 20 ألف متفرج، حقق ريال مدريد بطل أوروبا في آخر سنتين، فوزه الثاني عشر على التوالي خارج أرضه في الدوري، معادلاً رقم برشلونة بين 2010 و2011، ورفع ريال رصيده بعد بداية بطيئة إلى 11 نقطة في المركز الرابع، واستهل ريال المباراة وهو يملك 8 نقاط من فوزين خارج أرضه وتعادلين وخسارة في عرينه امام ريال بيتيس 0-1.

وغاب عن المباراة في اللحظة الاخيرة لاعب الوسط انزو زيدان (22 عاما)، الابن البكر لمدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان، والمنتقل هذا الصيف إلى الافيس بعد تكوينه في صفوف ريال.

ولم يشارك الظهير البرازيلي مارسيلو لإصابته بتمزق في الفخذ ولاعب الوسط الألماني طوني كروس لإصابة في الأضلع، وفي ظل إصابة الظهير الفرنسي الشاب تيو هرنانديز، دفع زيدان بناتشو فرنانديز على الرواق الايسر وشارك القادم الجديد سيبايوس أساسيا في خط الوسط لأول مرة.

كما غاب ايضا المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ولاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لإصابتهما، وأراح زيدان لاعبي الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بيل، قبل المواجهة الصعبة ضد بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وسجل الشاب سيبايوس هدفه الأول مع ريال من تسديدته الأولى في الدوري، إلى يمين الحارس بعد كرة خلفية من خط المرمى لماركو اسنسيو عند الدقيقة 10، فيما عادل الافيس برأسية صاروخية رائعة من وسط المنطقة لعبها قائده مانو غارسيا بعد عرضية من المهاجم منير الحدادي 40.

لكن سيبايوس قتل فرحة المضيف سريعا، عندما اضاف هدفه الثاني بتسديدة يمينية ارضية اثر خطأ من الحارس فرناندو باتشيكو بالتقاط الكرة 43، لينتهي الشوط العادي بتقدم ريال 2-1.

وحرم القائم الايمن البرتغالي كريستيانو رونالدو الغائب عن المباريات الاولى بسبب الايقاف، من تسجيل هدفه الاول هذا الموسم بعد تسديدة يسارية رائعة من داخل المنطقة 63، ورد الافيس بالمثل بتسديدة للجناح الشاب الفونسو بيدراسا ارتدت من المدافع الفرنسي رافايل فاران الى القائم 70.

وبعد استبدال سيبايوس بماركوس ليورنتي الذي امضى الموسم الماضي معارا إلى الافيس، أهدر مدافع ريال سيرخيو راموس هدفا ثالثا بتسديده فوق المرمى الخالي من داخل المنطقة 74، ثم أنقذ القائم مرة جديدة حارس ريال الكوستاريكي كيلور نافاس، ومجددا بمواجهة البديل بيدراسا المنفرد 76.