وزير خارجية #كوريا_الشمالية: #ترمب مختل عقليا مصاب بجنون العظمة وملك الكذب

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو إن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الكوري الشمالي برجل الصاروخ، جعل وصول “صواريخنا إلى البر الأميركي بأكمله أمرا حتميا”.

وأضاف يونغ هو في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “عبر مثل هذا النضال المطول والشائك، فإننا الآن -أخيرا- لا نبعد سوى خطوات قليلة عن البوابة النهائية لاستكمال قوة الدولة النووية”.

وتابع أن “انتظار أي فرصة كي تتزحزح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولو شبرا واحدا، أو تغير موقفها بسبب فرض القوى المعادية عقوبات أشد، ليس سوى أمل بعيد”.

وشن الوزير الكوري الشمالي هجوما لاذعا على ترمب، ووصفه بأنه “شخص مختل عقليا مصاب بجنون العظمة، وملك الكذب”.

وأضاف أن ترمب في مهمة انتحارية، وأنه “رجل عصابات أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة” ضد كوريا الشمالية، ويشكل اليوم “أكبر تهديد للسلام”.