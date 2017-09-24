تحرك شبابي لاستعجال إقرار قانون العفو العام في دور الانعقاد المقبل

أطلق مغردون وعدد كبير من أهالي السجناء في الكويت هاشتاقا بعنوان #قانون_عفو_عام_يانواب_الامه طالبوا من خلاله أعضاء مجلس الأمة بأن يضعوا على سلم أولوياتهم قضية اقرار قانون للعفو العام عن سجناء الحق العام ممن قضوا أكثر من نصف المدة المحكوم عليهم بها.

وفي المنوال ذاته ناشد بعض المتفاعلين في هذا الهاشتاق صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد بالعفو وتخفيض نصف المدة للحق العام عن ذويهم من السجناء.

ويعد هذا الهاشتاق تحركا شبابيا لحث النواب على استعجال قانون العفو العام في دور الانعقاد المقبل، اضافة الى تحقيق العدل والمساواة في اللجان المكلفة بدراسة الحالات المستحقة للعفو الأميري.