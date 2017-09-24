شخصيات حقوقية وإعلامية وأكاديمية تطالب بإقالة صالح الفضالة: ممارسات مهينة ومذلة يتعرض لها “البدون”

أصدر عدد من الأكاديميين والإعلاميين والحقوقيين بيانا حول حادثة إحراق البدون لنفسه أمام مخفر للنعيم قبل أيام.

وفيما يلي نص البيان:

تابع الجميع الحادثة المأساوية لحرق شاب من فئة البدون نفسه تعبيراً عن حالة القهر واليأس التي يعيشها البدون بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص. إن هذه الحادثة تعبر عن المأساة الإنسانية في مجتمعنا المتمثلة في قضية حرمان البدون من حقوقهم الإنسانية والمدنية والتي مضى عليها عشرات السنين، وهو الأمر الذي يستدعي من أصحاب الضمائر الحية رفع الصوت عالياً من أجل مطالبة المسؤولين في البلد بحل هذه المأساة وإنهاء معاناة الآلاف من البشر وخاصة أننا نفتخر بأننا بلد الإنسانية. ولذلك فمن الضروري وضع حد للممارسات المهينة والمذلة التي يمارسها الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير مشروعة تجاه أبناء هذه الفئة المستضعفة، وينبغي أن يبدأ ذلك بإقالة رئيس الجهاز السيد صالح الفضالة الذي تجري هذه الممارسات غير الإنسانية تحت سمعه وبصره

الموقعون أدناه

١- د صلاح الفضلي

٢- د ابتهال الخطيب

٣- د عماد خورشيد

٤- المحامي علي العريان

٥- الاعلامية حصة الملا

٦- فرح صادق

٧-كابتن حميد قربان

٨- د. حسن عباس

٩- المحامي محمد شعبان

10-لمى فريد العثمان

11-حنان عبدالله السعيد

١١- د علي جمال

١٢- هديل بوقريص

١٣- د صالح الشمالي

١٤- نوال فؤاد ملا حسين

١٥- د عبدالله عادل بهبهاني

١٦- د عبدالله تقي

17- ناصر صفر

١٨- د يعقوب الكندري

١٩- عبدالهادي السنافي

٢٠- د علي بومجداد

٢١- د هشام الصالح

٢٢- الاعلامية وفاء كرم

٢٣- علي عبدالعزيز اشكناني

٢٤- هدى صالح الدخيل

٢٥- رنا فيصل الخالد

٢٦- عبدالهادي الجميل

٢٧- فهد سيف العجمي

٢٨- د منصور ابراهيم الشمري

٢٩- مهنا حمد المهنا

30- المحامية ايمان العنزي

31- الإعلامية أروى الوقيان

32- حماد النومسي

33- أماني العيسى

34- بدر بن غيث

٣٥- عوض عبدالله المطيري

٣٦- د ذياب مبارك الحامد

37- المحامي عادل المطيري

38- عبدالعزيز السوباط

٣٩- ضاري الرجيب

٤٠- يوسف صقر الصقر

٤١- شوق المطيري

٤٢- مشاري خميس المطيري

٤٣- عبدالوهاب جابر جمال

٤٤- حمد صالح القطان

٤٥- مشعان حمد البراق

٤٦-محمد غازي العنزي

٤٧- فواز البحر

٤٨- صقر فرحان العنزي

٤٩- صالح الحامد

٥٠- ناصر ثلاب

٥١- فهد ماهر الشطي

52-محمد أشكناني

53-خلود المطيري

