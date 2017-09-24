الفضالة لمفوضية اللاجئين: التجنيس حق سيادي للدولة

التقى الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة اليوم الاحد رئيس مكتب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت الدكتورة حنان حمدان والوفد المرافق لها في مقر الجهاز المركزي بقصر نايف.

واستعرض الفضالة خلال الاجتماع الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية وقدم للضيف شرحا مستفيضا وعرضا مرئيا عن أوضاع هذه الفئة والتسهيلات والمزايا التي تقدمها دولة الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) الذي ضمن تقديم كافة الوثائق اللازمة لتسيير شؤونهم اليومية.

وقال ان آلية التوظيف التي اطلقها الجهاز فتحت ابواب القطاع الحكومي امام توظيفهم وفقا لاحتياجات الادارات الحكومية كما ان مجال التوظيف في القطاع الخاص مفتوح دون قيود.

وأكد ان دولة الكويت تضمن لجميع افراد هذه الفئة حقوق التعليم والعلاج بالمجان مشددا على ان التجنيس حق سيادي للدولة.

وأشار الى ان تقديم التسهيلات والمزايا للمقيمين بصورة غير قانونية هو انعكاس لما جبل عليه المجتمع الكويتي من تقديم المساعدات والخدمات الانسانية للمحتاجين من شعوب العالم.