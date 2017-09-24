صحيفة: اشتراطات أمريكية لختم الجوازات في الكويت.. ألف مسافر يومياً.. استعلام سريع.. آليات للتفتيش

قالت صحيفة “القبس” نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة الأميركة وضعت شروطاً ثلاثة أمام الكويت لافتتاح كابينة لختم دخول الى الولايات المتحدة من مطار الكويت.

وقالت المصادر لـ القبس ان المفاوضات الجارية بين البلدين ستستمر فترة طويلة لحين توفير الاشتراطات المطلوبة، وأبرزها بلوغ عدد المسافرين الى اميركا يومياً ألف شخص من جميع الجنسيات، او 30 الف مسافر شهرياً.

وكشفت المصادر أن السلطات الأميركية طلبت توفير نظام استعلام سريع يكشف الصحيفة الجنائية للمسافر، وجميع المعلومات المطلوبة التي تبين اذا كان ارهابياً او متطرفاً، او سبق له ان ارتكب جرائم، كما اشترطت كذلك توفير مساحة لها في المطار إضافة الى اعتماد آلية للتفتيش. ولفتت المصادر الى ان هذا التنسيق يأتي لتوفير سبل الراحة للمسافرين الذين يفاجأون احيانا كثيرة ببعض الملاحظات عليهم، ويمنعون من دخول الأراضي الاميركية، اضافة الى تأخر عودتهم إلى البلاد مددا قد تصل إلى 3 ايام، مما يسبب المتاعب للكثيرين منهم.