5 أسباب ستجعلك تواظب على وجبة الإفطار يومياً

يتخطى كثيرون وجبة الإفطار إما لضيق الوقت في الصباح أو ظناً منهم أنها ستساعدهم في إنقاص الوزن غير المرغوب فيه لديهم، لكن الدراسات جميعاً أكدت ضرورة تناول هذه الوجبة الرئيسية التي تتميز بالعديد من الفوائد.

فوجبة الإفطار لا تمد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط فحسب، لكنها أيضاً لها دور كبير في المحافظة على صحة الجسم بشكل عام و صحة القلب بصفة خاصة.

وإليكم فيما يلي 5 أسباب ستجعلكم تتمسكون بتناول وجبة الإفطار بانتظام، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة:

1- إنقاص الوزن

خلصت دراسة حديثة إلى أن أولئك الذين يهملون وجبة الإفطار يوميا أكثر عرضة لزيادة الوزن، فهذه الوجبة الرئيسية تساعد على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام على مدار اليوم.

2- الطاقة والنشاط

وجبة الإفطار المغذية تمنح جسمك ما يكفيه من الطاقة لأداء كافة المهام اليومية بنشاط وحيوية.

3- خفض خطر الإصابة بالسكري 2

أظهرت الدراسات أيضا أن عدم الانتظام في تناول الإفطار يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني خاصة لدى النساء، حيث إن #السمنة إحدي المسببات الرئيسية لهذا النوع من السكري.

4- الوقاية من أمراض القلب

تجنبك وجبة الإفطار مخاطر الإصابة بمعظم حالات أمراض القلب والأوعية الدموية، إذا ما تمت المحافظة على #وزن_صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

5- تقوية الذاكرة

تعد تقوية #الذاكرة أحد أفضل فوائد تناول وجبة الإفطار بانتظام، حيث إنها تغذي الجسم بالمواد المطلوبة وبذلك تحفز العقل على العمل بالكفاءة المطلوبة.