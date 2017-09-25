ملتقى إعلامي كويتي فلسطيني في رام الله الشهر المقبل

قال الإعلامي منصور العجمي إن الملتقى الإعلامي الكويتي الفلسطيني الذي سيقام في رام الله الشهر المقبل يعد الثامن حيث سبقه العديد من الملتقيات الإعلامية في العديد من الدول العربية والخليجية.

وأضاف العجمي أن هذا الملتقى سيقام في تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ‏ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الشخصيات الكويتية على المستوى السياسي والإعلامي الثقافي والاقتصادي، إضافة للعديد من أعضاء مجلس الأمة ومسئولين بوزارة الخارجية والعديد من الشخصيات الإعلامية ‏ويشتمل الملتقى على إقامة بعض الندوات وزيارة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.

ويأتي الملتقى إستكمالاً للدور الريادي لدولة الكويت بدعم القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعبي حيث سيتمّ تكريم شخصية سمو الأمير حفظه الله ورعاه كقائد للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني.