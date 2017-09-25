الكويتيون ثالث أكبر مشتر للعقارات بتركيا في أغسطس الماضي

اظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الاثنين أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 135 عقارا في أغسطس الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 317 عقارا في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 198 عقارا ثم الروس 95 عقارا فالأفغان 81 عقارا.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في أغسطس الماضي بنسبة 4ر11 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مبينة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 1684 عقارا.

واضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في أغسطس الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 524 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 376 ثم (يالاوا) بعدد 103 ثم (آيدين) بعدد 101 ثم (بورصا) بعدد مئة ثم (طرابزون) بعدد 99 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات الى انها ارتفعت أيضا خلال أغسطس الماضي بنسبة 7ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع 120198 عقارا في جميع انحاء تركيا.

وذكرت البيانات ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الاكثر بيعا للعقارات في أغسطس الماضي اذ بلغت مبيعاتها 18696 عقارا تلتها أنقرة بعدد 12630 عقارا ثم (ازمير) بعدد 6838 عقارات فيما حلت مدينة (هكاري) بأسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 13 عقارا.