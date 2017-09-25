ديوان الخدمة الكويتي: موظفونا بخير وأخلينا المبنى حفاظا على سلامة الجميع

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي أحمد الجسار أن جميع موظفي الديوان والمراجعين بخير في حين تم إخلاء المبنى حفاظا على سلامتهم.

وقال الجسار لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مبنى الديوان شهد اليوم الاثنين تسربا للمياه من أحد أنابيب الخدمات مما أدى إلى سقوط بعض الديكورات في الممرات وجار حاليا عمل اللازم والسيطرة على الوضع مؤكدا عدم وجود أي إصابات.

وأوضح أن التسرب أدى إلى سقوط بعض أسقف الممرات وتم اتخاذ اللازم لافتا إلى وجود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مبنى الديوان لتفقد الوضع والاطمئنان على سلامة الجميع.

وأشار الجسار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب سقوط تلك الديكورات وإمكانية منع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.