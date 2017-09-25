كافاني رفض مليون يورو مقابل تنازله عن تسديد ضربات الجزاء

ذكرت مصادر إعلامية أن النجم الأوروغوياني، إيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي رفض عرضا من إدارة النادي لإنهاء أزمته مع زميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، بشأن تسديد ركلات الجزاء.

وأوضحت صحيفة “البايس” الإسبانية أن رئيس النادي، ناصر الخليفي، عرض على كافاني إلغاء البند الخاص بحصوله على مليون يورو، حال تحقيقه جائزة هداف الدوري الفرنسي مع زيادة راتبه مليون يورو، في مقابل أن يتنازل لنيمار عن تسديد ركلات الجزاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن كافاني رفض العرض، مؤكدا أن السبب وراء رغبته في تسديد ركلات الجزاء لا يتعلق بالمقابل المادي.

ولفتت الصحيفة إلى أن نيمار شعر بالغضب بسبب رفض كافاني العرض، ورفض المشاركة في لقاء مونبلييه السبت الماضي، مدعيا إصابته.

وتفجرت أزمة كافاني ونيمار خلال لقاء ليون، الذي انتهى بفوز الفريق الباريسي بثنائية.

ففي إحدى الركلات الحرة، أخذ البرازيلي داني ألفيش الكرة، ليمنحها إلى مواطنه نيمار ليسددها.

وتكرر المشهد عند احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء، انبرى كافاني لتسديدها وحاول نيمار إقناعه بأن يسدد الركلة، ولكن دون استجابة من الأوروغوياني.

وأهدر كافاني ركلة الجزاء التي ثار الخلاف بشأنها.