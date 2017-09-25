“المنبر الديمقراطي” يرفض التعسف ضد “البدون” ويعلن مشاركته بالوقفة التضامنية مساء اليوم

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا حول قضية “البدون”

وفيما يلي نص البيان:

يؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي رفضه القاطع للتعسف الذي يطال العديد من أبناء فئة غير محددي الجنسية من تأخر في الإجراءات والمعاملات، ومنعهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية من مسكن وعمل وتعليم وغيرها، وسلبهم لحقهم في المواطنة والجنسية، كما نؤكد استنكارنا على التخاذل المتعمد بعدم حسم وحل هذه القضية مما أدى إلى تراكم معاناة “غير محددي الجنسية” وزيادة تعقيداتها.

إن التعامل العنصري الذي يتلقاه غير محددي الجنسية من الجهاز المركزي من بخس في الحقوق والاستمرار بالتضييق القهري عليهم برعاية من السلطة، لهو بعيد عن العدالة الاجتماعية والخط الإنساني التي تتدعي الدولة تبنيهما وحرصها على تحقيقهما، ويظهر هذا جلياً في محاولة أحد أبناء هذه الفئة للانتحار نتيجة اصطدامه بحائط التعسف والتعامل المجحف معه.

وحوادث الانتحار هذه ما هي إلا رسالة بليغة تبين ملامح الواقع المؤلم الذي حوصر فيه هؤلاء، وحجم الاضطهاد المطبق عليهم، وحقيقة الجهاز المركزي، العامل الأساسي بهذه المعاناة والمأساة.

وعلى ضوء هذا الأمر، نطالب نحن في المنبر الديمقراطي الكويتي برحيل الإدارة الحالية وإسناد الأمر لشخصيات حقوقية وقانونية تحدد لها مدة زمنية معقولة ومقبولة لحسم هذه القضية وإنصاف المستحقين من فئة غير محددي الجنسية.

ونؤكد تضامننا الكامل مع هذه القضية وأهمية حلها العاجل،

لذلك نعلن مشاركتنا بالوقفة التضامنية في ساحة الإرادة اليوم الإثنين الساعة السابعة مساءً، كما أننا ندعو الشعب الكويتي بكافة أطيافه ومكوناته الاجتماعية والقوى السياسية والمجتمع المدني للمشاركة فيها لإظهار أبعادها الانسانية.