وفيات اليوم الإثنين 25-9-2017

– مشاري رمضان العنزي، 28 عاما، (شيع)، الرجال: العيون، ق3، ش1، م20، تلفون: 96699972، النساء: العيون، ق2، ش7، م34، تلفون: 60055446.

– بدرية عبدالرسول بدر بوعباس، أرملة: عبدالعزيز محمد بوعباس، 70 عاما، (شيعت)، الرجال: الدسمة، حسينية الإمام علي، تلفون: 97150989، النساء: الشعب، ق6، ش69، م8، تلفون: 90082222.

– سلمى سعود عبدالله المحجان، 86 عاما، (شيعت)، الصليبيخات، ق3، ش114، م13، تلفون: 51325544.

– عواد سعود عبيد العازمي، 66 عاما، (شيع)، الأحمدي، ق2، ش2، ج4، م387، تلفون: 97511185، 66771299، 60040012.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»