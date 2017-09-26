“القطرية” توسع أسطولها بطائرات جديدة بقيمة 2.16 مليار دولار

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خطط لتوسيع أسطولها بطلب طائرتي شحن من طراز بوينغ /747-8/، وأربع طائرات ركاب من طراز بوينغ /777-إي آر300/ بقيمة إجمالية تبلغ /2.16/ مليار دولار، لتضاف الطائرات الجديدة إلى قرابة 100 طائرة بوينغ ذات البدن العريض في أسطول طائرات الناقلة القطرية.

وذكر بيان صادر عن الناقلة اليوم، الثلاثاء، أن الإعلان عن الطلبية الجديدة الذي جاء خلال حفل أقيم في مدينة إيفريت في واشنطن بمناسبة تسليم الخطوط الجوية القطرية أول طائرة شحن من طراز/747-8/، يعد تأكيداً على النمو المتسارع الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية باستمرار.

وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الناقلة الوطنية تشغل واحداً من أحدث أساطيل الطائرات في العالم وأسرعها نمواً، موضحاً أن شركة بوينغ تستمر في التأكيد على حقيقة أنها شريك ذو قيمة كبيرة بالنسبة للقطرية، وذلك من خلال توفير طائرات ذات كفاءة عالية ساعدت الناقلة لتصبح ثالث أضخم شركة شحن جوي في العالم، معرباً عن تقدير الخطوط الجوية القطرية لشراكتها القيمة مع شركة بوينغ التي تدعم جهود الناقلة لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.

من جهته، عبّر السيد كيفن مكالستر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية، عن اعتزاز بوينغ بالشراكة القوية مع الخطوط الجوية القطرية التي نمت بشكل بارز على مدار الأعوام الماضية، معبراً عن تقديره للقيمة الرائعة التي تضيفها هذه الشراكة لشركة بوينغ وموظفيها ومورديها ومجتمعاتها.

وأضاف أن الخطوط الجوية القطرية تعد واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، ما يفسر سبب اختيارها لطائرة الشحن بوينغ /747-8/ لتنضم إلى أسطول طائراتها بهدف تلبية الطلب المتنامي على عمليات الشحن الجوي، بالإضافة إلى اختيارها لطائرة بوينغ /777-إي آر300/ والتي تستمر بلعب دور بارز في أسطول الطائرات طويلة المدى.

يشار إلى أن التعاون المشترك بين الخطوط الجوية القطرية وبوينغ، مر بالعديد من المحطات البارزة وصولاً للإعلان عن الطائرات الجديدة، حيث كانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في الشرق الأوسط تشغّل طائرة 787، بينما تعد الناقلة القطرية المشغل الأول لطائرة /777X/.

وكانت الخطوط الجوية القطرية سجلت طلبية لعشرين طائرة من طراز بوينغ /737 MAX/، بالإضافة إلى طلبية ضخمة بقيمة 11.7 مليار دولار لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ /B787-9/ و10 طائرات من طراز بوينغ /777-إي آر300/ في عام 2016.

وتتيح طائرة الشحن بوينغ /747-8/ أقل سعر تشغيلي لرحلات الشحن الجوي عند مقارنتها بنظيراتها ذات الحجم الكبير، وتم تصميمها لتوفر قدرة استيعابية كبيرة للشحنات الجوية بما يتجاوز القدرة الاستيعابية لطائرة بوينغ 747-400، حيث تستوعب هذه الطائرة زيادة في الشحنات الجوية بنسبة 16 بالمئة أكثر من نظيراتها من طائرات الشحن، وتحتوي على باب خاص للتخزين في مقدمة الطائرة.

ومن المرتقب أن تضيف الخطوط الجوية القطرية العديد من الوجهات إلى شبكة وجهاتها المتنامية خلال العام الحالي والعام المقبل، بما في ذلك كانبيرا في أستراليا، وشيانغ ماي في تايلاند، ومومباسا في كينيا، وغيرها الكثير.

وتعد الناقلة الوطنية لدولة قطر الرائدة في تقديم أحدث الخدمات في قطاع الطيران، واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً وتشغل واحداً من أحدث أساطيل الطائرات في العالم. وتزامناً مع احتفالاتها بعشرين عام على إطلاق عملياتها، تسيّر الخطوط الجوية القطرية أسطولاً حديثاً يتألف من 200 طائرة تتجه إلى وجهات العمل والسياحة في القارات الست.