“نوبل” ترفع قيمة جائزتها لتتجاوز المليون دولار

أعلنت مؤسسة نوبل أنها ستقوم برفع القيمة المالية لجائزة نوبل من 8 إلى 9 ملايين كرونة سويدية، وهو ما يعادل (1.12 مليون دولار) بنسبة زيادة 12.5% هذا العام مع تحسن أوضاع المؤسسة المادية بعد سنوات من الزيادة في المصروفات.

وقال كارل هنريك هلدين رئيس المؤسسة، في بيان صحفي اليوم، إن “قيمة الجائزة التي تمنح في مجالات التميز في العلوم والآداب والسلام سوف ترفع هذا العام، مع بدء إعلان الفائزين بجوائز نوبل لعام 2017 الأسبوع المقبل، مليون كرونة سويدية”.

وكانت المؤسسة قد خفضت الجائزة عام 2011 من عشرة ملايين إلى ثمانية ملايين كرونة، وبدأت في تخفيض النفقات بعد عشر سنوات من الزيادة في المصروفات.

وتعود الجائزة إلى تبرع ألفريد نوبل مخترع الديناميت الراحل برأس المال الأساسي للجائزة وتديره المؤسسة التي أنشئت عام 1900، وأقيم أول احتفال لتقديم جائزة نوبل في الآداب، الفيزياء، الكيمياء، الطب في الأكاديمية الملكية الموسيقية في مدينة ستوكهولم السويدية سنة 1901، وتسلم جوائز نوبل في احتفال رسمي في العاشر من ديسمبر من كل عام الذي يوافق يوم وفاة صاحب الجائزة، على أن تعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر من العام نفسه من قبل اللجان المختلفة والمعنية بتحديد الفائزين لجائزة نوبل للسلام في مدينة أوسلو، بينما تسلم الجوائز الأخرى من قبل ملك السويد في مدينة ستوكهولم.