وفيات اليوم الثلاثاء 26-9-2017

– سكينة محمد حسين – أرملة/ سلمان إسماعيل إبراهيم – 87 – شيعت – الرجال/ مسجد الامام الحسن / بيان – النساء/ حسينية عاشور / بنيد القار – 99726637

– عبدالله محمد غلوم غريب – 67 – شيع – الرجال/ حسينية أم البنين / الرميثية/ ق 9 / مقابل الدائري الخامس – النساء/ الرميثية / ق 5 / ش شاهين الغانم / م 36 – 99998834

– محمد عبدالرحمن يعقوب الدوسري – 83 – شيع – الصليبخات / ق 3 / ش 7 / م 12 – 94942145

– عبدالرحمن عوض لافي العازمي – 87 – شيع – الرجال/ السالمية / ق 4 / ش عمرو بن العاص / م12 – النساء/ صباح السالم / ق10 / ش 2 / ج 3 / م 9 – 99688332 – 67000889

– سميرة حسين محمد عبدالعزيز – أرملة/ منير هزاع العتيبي – 67 – شيعت – الرجال/ صباح السالم / ق 10 / ش 1 / ج 7 / م 16 – النساء/ صباح السالم / ق 9 / ش 4 / ج 17 / م 16 – 99353580 – 65880880

– جاسم محمد حسن محمد – 59 – شيع – الرجال/ حسينية سيد عمران / الدسمة / ق4 / ش 4 / م 21 – النساء/ الرميثية / ق 4 / ش مالك بن أنس / م5 (حسينية أم صادق) – 90997900 – 66585050

– عبدالستار محمد علي بندر – 87 – شيع – الرجال/ العدان / ق 2 / ش 89 / م 1 – النساء/ هدية / ق 5 / ش الأول / م 14 – 66228933 – 99112399 – 96090932

– سليمان خالد صالح الغنيم – 77 – شيع – الرجال/ ضاحية عبدالله السالم / ق 2 / شارع حمود النصف م/39 / ديوان الغنيم – النساء/ الشويخ / ق5 / ش 55 / م 3 – 99636177 – 24845552

– نصر علي مال الله حسن – 62 – التاسعة من صباح غداً الأربعاء – الرجال : السرة / ق3 / ش4 / م58 – النساء : السلام / ق1 / ش112 / م19 – 50660966

– مريم محمد غلوم – أرملة / محمد غلوم محمد حسين – 80 – التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء – الرجال : جامع الإمام الباقر / جنوب السرة / ضاحية الزهراء – النساء : بيان / ق7 / الشارع الأول / ج7 / م14 عصراً – 99552111 – 66484664

– عبدالرحيم إبراهيم إسماعيل معروف – 93 – بعد صلاة عصر – يوم غد الأربعاء – الرجال : سلوى / ق5 / ش103 / م61 – النساء : الروضة / ق3 / ش38 / م3 – 99667000 – 66420444