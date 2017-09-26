صورة “يودا” تطيح بوكيل وزارة التعليم السعودي

تسبب خطأ في كتاب مدرسي يُظهر صورة الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز إلى جانب “يودا” الشخصية الخيالية في سلسلة حرب النجوم في إقالة وكيل وزارة التعليم في السعودية، فيما عبرت الوزارة الوصية عن تأسفها للخطأ “غير المقصود”.

أعلنت وزارة التعليم السعودية إقالة، محمد بن عطيه الحارثي، المسؤول عن المناهج التربوية عقب اكتشاف خطأ في كتاب مدرسي طبعت فيه صورة الملك الراحل، فيصل بن عبد العزيز، إلى جانب شخصية في سلسلة “ستار وورز” (حرب النجوم) السينمائية.

واضطرت وزارة التعليم الأسبوع الماضي إلى سحب كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية وإعادة طبعه من جديد على خلفية الصورة الخطأ. ويظهر في الصورة، وهي بالأبيض والأسود، الملك فيصل وهو يوقع في العام 1945 بصفته وزيرا للخارجية ميثاق الأمم المتحدة وإلى جانبه “يودا”، الشخصية الخيالية في سلسلة “ستار وورز”. وأثارت الصورة عاصفة من الاستنكار والسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام السعودي.

وأبدى الوزير أحمد العيسى تأسفه على هذا الخطأ “غير المقصود” وكتب في تغريدة له على تويتر: