“آل الشيخ”: قيادة المرأة السيارة ليس فيها أي مخالفة شرعية

أكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقًا، أن ‏قيادة المرأة السيارة ليس فيها أي مخالفة شرعية، مشيرًا إلى أن المرأة ستختار ما يحقق مصلحتها.

وقال إن صدور أمر سام بالسماح للمرأة بقيادة المركبة يساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي وما فيه من محاذير وسلبيات.

وكان أمر سام قد صدر اليوم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخه، ويكون التنفيذ -إن شاء الله- بدءًا من 10 شوال المقبل 1439 هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.