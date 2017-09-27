“تويتر” يختبر زيادة الحد الأقصى للتغريدة الى 280 حرفا

أعلن تويتر الثلاثاء البدء باختبار مشروع جديد يسمح بزيادة الحد الاقصى لأحرف التغريدة ليصل الى 280 حرفا، أي ضعف الحد المسموح به حاليا، في جهد أخير لتعزيز نمو موقع التواصل الاجتماعي الذي يعاني من عدم زيادة قاعدة مستخدميه.

وقال تويتر من مقره في سان فرنسيسكو ان الحد الاقصى الجديد الذي يعد تحولا رئيسيا في الموقع الذي اشتهر بتغريداته التي لا يمكن ان تتجاوز 140 حرفا، يهدف الى معالجة “سبب رئيسي للاحباط” للعديد من المستخدمين.

وستتمكن “مجموعة صغيرة” من المستخدمين من اختبار الحد الاقصى الجديد قبل ان يقرر تويتر توسيع نشرها.

واطلق رئيس مجلس ادارة تويتر جاك دورسي ما يمكن ان يكون التغريدة الأولى الموسعة.

وكتب فيها “انه تغيير صغير، لكنه نقلة كبيرة لنا”، مضيفا “140 كان خيارا اعتباطيا… وانا فخور بتفكير الفريق في حل مشكلة حقيقة كان الناس يواجهونها عندما يحاولون التغريد”.

وكتبت مديرة الانتاج اليزا روزين ومهندس البرمجيات ايكوهيرو ايهارا في احدى المدونات “ان تحاول حشد افكارك في تغريدة، كلنا مررنا بذلك، انه أمر مؤلم”.

واضافا “نحن نقوم بشيء جديد: سنقوم بتجربة حد أقصى أطول، 280 حرفا، في لغات يؤثر بها تقييد الافكار”.

ويخطط تويتر لعدم المساس بالحد الاقصى القديم في اللغات اليابانية والصينية والكورية، لأن البيانات الداخلية اظهرت ان احرف هذه اللغات تملأ الكثير من المساحة المخصصة.

وقال روزين وايهارا “أبحاثنا اظهرت لنا ان الحد الأقصى للأحرف هو سبب رئيسي للاحباط للناس الذين يغرّدون بالانكليزية، لكن الأمر مغاير لمن يغردون باليابانية”.

ولم يعلن تويتر الذي دخل البورصة عام 2013 عن اي ارباح ابدا بالرغم من بنائه قاعدة ولاء لدى الكثير من المشاهير والصحافيين والسياسيين وأهمهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يغرّد بغزارة.

وفي تقريره للربع الأخير أفاد تويتر ان عدد مستخدميه النشطين شهريا لم يتبدّل عن 328 مليون مستخدم مقارنة بالأشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري، وأكثر بخمسة بالمئة من السنة الماضية، الا انه فشل في اللحاق بموقع فيسبوك الذي وصل عدد مستخدميه الى مليارين.

وقال روزين وايهارا “نحن نتفهم بما ان العديد منكم يغردون منذ سنوات، ربما يكون هناك ارتباط عاطفي بالأحرف ال 140…لكننا جربنا هذا ورأينا القوة التي ستنتج عنها، ووقعنا في حب هذا القيد الجديد الذي لا يزال مختصرا”.

ويسعى تويتر الى اجتذاب المستخدمين عبر تقديم محتوى فيديو أكثر، بما في ذلك البث التدفقي الحي لأحداث رياضية.

واعلن تويتر عن تسجيل خسارة صافية بقيمة 116 مليون دولار في الربع الثاني، أكثر بقليل من خسارة 107 مليون قبل نحو عام.