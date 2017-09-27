ترمب يشيد بقرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة

اشاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بقرار المملكة العربية السعودية السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة واصفا اياه ب”الخطوة الايجابية”.

وذكر البيت الابيض في بيان مساء امس الثلاثاء ان ترامب اثنى على قرار المملكة هذا قائلا “سنواصل دعم السعودية في جهودها الرامية الى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال اصلاحات كهذه وتنفيذ رؤية السعودية 2030”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اصدر يوم امس الثلاثاء امرا ساميا يقضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة بعد عشرة اشهر من الآن.