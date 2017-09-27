فاطمة باعشن أول متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن

عيَّنت وزارة الخارجية فاطمة سالم باعشن متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن؛ لتكون أول سيدة سعودية في ذلك المنصب.

وباعشن حصلت على درجة الماجستير مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو. وشغلت باعشن مناصب قيادية عدة، أبزرها مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية في العاصمة الأمريكية. وقد عملت مع وزارة العمل والاقتصاد والتخطيط بين عامَي 2014 و2017. وتشمل مجالات تركيزها سوق العمل، وتنمية القطاع الخاص، وتمكين المرأة اقتصاديًّا.

وعملت باعشن كذلك مستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.