عربي وعالمي فرت الى دبي قبل صدور الحكم..

السجن 5 سنوات لرئيسة وزراء تايلاند السابقة بتهمة “التقصير”

رويترز
منذ 3 ساعات
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Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra listens to a question from the media during a press conference at the Army Club in Bangkok on December 10, 2013. Thailand's premier called a snap election to try to defuse the kingdom's political crisis, but protesters vowed to keep up their "people's revolution" as an estimated 140,000 demonstrators flooded the streets of Bangkok. AFP PHOTO / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL (Photo credit should read PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images)

قضت أعلى محكمة في تايلاند اليوم الأربعاء، بسجن رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا خمس سنوات لإدانتها بالتقصير في إدارة برنامج لدعم الأرز.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم في قضية ينجلوك في 25 أغسطس آب لكنها لم تذهب إلى المحكمة مما أثار دهشة المئات من أنصارها الذين احتشدوا أمام القاعة.
وقال مساعدون إن ينجلوك هربت من تايلاند خشية صدور حكم قاس ضدها، وذكرت رويترز الشهر الماضي أن رئيسة الوزراء السابقة فرت إلى
دبي حيث يملك شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منزلا.
كانت ينجلوك التي وصلت إلى السلطة بعد انتخابات عامة في 2011 أعلنت عن برنامج لدعم الأرز حقق شعبية بين المزارعين لكن الحكومة العسكرية تقول إنه تسبب في خسائر بمليارات الدولارات.
وأطاح الجيش بحكومة ينجلوك في 2014.

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