رسالة واتس أب “طلعي بره البيت” تكشف ضرر الزوج لزوجته و المحكمة تطلقها منه

قضت محكمة الاسرة بتطليق مواطنة من زوجها للضرر و إلزامه بجميع حقوقها المترتبة على الزواج و الطلاق ، وذلك بعدما قام بطردها مع ابنتها من مسكنه و اثبت المحامي زيد الخباز للمحكمة ذلك في رسائل الـ ” واتس اب ” .

و تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعية أقامت دعواها عبر المحامي زيد الخباز مطالبة بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر مع إلزامه با يؤدي لها كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج و الطلاق .

و أكد الخباز امام المحكمة ان المدعي عليه الزوج قد امتنع عن الإنفاق عليها وأنها لاهي زوجته ولا هي مطلقته و اخراجها من المسكن وقام باهانتها و تهديدها على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت الى إصابته بشلل نصفي استدعى لعلاجه بالخارج و قامت الزوجه برعايته اثناء علاجه دون ان ينكر ذلك .

و كشف الخباز ان الزوج هو من طردها من مسكّن الزوجية ، مقدما حافظة مستندات حوت على صور لرسائل ضوئية مسحوبة من برنامج ” الواتس اب ” تثبت إقرار الزوج بانه سبق وان طردها من مسكّن الزوجية .