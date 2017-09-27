128 عملية جراحية خلال يومين لمخيم الأمل الجراحي الكويتي في قيرغيزيا

أعلن مدير إدارة الموارد والإعلام د.أمين النبهان المشرف العام علي رحلة المخيم الطبي في جمهورية قرغيزيا والذي تقيمه جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بالتعاون مع فريق الأمل الطبي الجراحي الكويتي عن إنجازات عظيمة خلال أول يومين عمل من أعمال مخيم الأمل الجراحي الكويتي ، حيث تم إطلاق عنوان (التحدي والأمل) علي هذه الرحلة .

‏‎وأكد النبهان بأن إنجازات أعمال المخيم في اليوم الأول والثاني تكلل بإجراء 128 عملية جراحية كبرى ومستعصية لبعض التخصصات منها ‏‎جراحة الأطفال 11 عملية و‏‎جراحة علاج التشوهات الخلقية 10 عمليات و‏‎جراحة العيون للأطفال 18 عملية و‏‎جراحة الأسنان 82 حالة و‏‎جراحة المسالك البولية أطفال 7 عمليات

وأوضح النبهان بأن ساعات العمل يوميا للكادر الطبي تتجاوز ١٤ ساعة عمل خلال اليوم لحرص الأطباء على علاج أكبر قدر من الحالات نظرا لكثافة الأعداد

وهذا تم بفضل الله عز وجل بأعلى وأدق المهارات مع وفق المعايير العالمية في الخدمات الصحية لأكبر عدد من المرضي ليصنع الفارق ويرسم هذه الابتسامة الجميلة على قلوب المرضى والمحتاجين .

وبين النبهان بأن فريق الأمل الطبي الكويتي وهو فريق من الأطباء الكويتيين وإخوانهم من الأطباء المتطوعين من مختلف الجنسيات العربية والخليجية وهم من الأطباء المتميزين في تخصصاتهم برئاسة استشاري جراحة التجميل والحروق الدكتور هشام أبو رزق وأخصائي الحروق والتشوهات الدكتور حازم حسين واستشاري العناية المركزة والتخدير الدكتور عبدالرحمن الرفاعي ود. هاني احمد القطان استشاري العناية التخدير ود. علي بندر استشاري التخدير ود. سليمان السعد استشاري التخدير للأطفال ود. أحمد شفيق ود. ياسر الكناني استشاري العناية والتخدير

بالإضافة إلى استشاري جراحة الأطفال والمسالك وهم ( الدكتور عبدالناصر السعيد والدكتور وسمي الفضلي والدكتور أشرف الخولي ومشاركة من أطباء المملكة العربية السعودية وهم الدكتور عبدالرحمن المغربي والدكتورة رهام السريحي )

ومشاركة استشاري جراحة العيون للأطفال الدكتور منصور العيادة الشمري ،

ولأول مرة يتم اضافة جراحة الأسنان حيث شاركت الفريق الدكتورة أبرار العنزي والدكتورة مريم مدوه في هذا التخصص المهم للأطفال وفريق متميز من الفنيين وطاقم التمريض .

بالإضافة لمشاركة الدكتور إكرامي الحفناوي المنسق الإداري لفريق الأمل الطبي ممثلا عن جمعية العون المباشر والتي قامت مشكورة ببذل جهود كبيرة لإنجاح هذا المخيم الطبي الكبير

‏‎ويأتي هذا المخيم استكمالا لسلسلة البرامج الطبية السنوية المتميزة التي تقوم بها جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية لعلاج الفقراء والمحتاجين في أفريقيا وآسيا.

‏‎ودعا د. أمين النبهان الأخوة المحسنين والأخوات المحسنات لدعم هذه الرحلة الطبية ولتخصيص زكاتهم وصدقاتهم وذلك عبر زيارة مقر جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية في منطقة القادسية أو عبر الخط الساخن للجمعية ( 96666698)او (1802444 )حيث أن لدى الجمعية خدمة (المندوب السريع ) للوصول للأخوة المتبرعين أثناء اتصالهم في جميع مناطق الكويت ، أو عبر التبرع بالموقع الالكتروني (alnouri.org )