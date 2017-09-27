وفيات اليوم الأربعاء 27-9-2017

– أحمد محمود محمد الدوسري، 25 عاما، (شيع)، رجال: جنوب السرة، السلام، ق1، ش105، م5، تلفون: 67781077، نساء: السرة، ق5، ش2، م35، مقابل الدائري الرابع، تلفون: 99005556.

– أحمد جاسم نجم النجم، 70 عاما، (شيع)، رجال: العديلية، ق1، ش عبدالعزيز الراشد، ج15، م2، تلفون: 99963963، 98013222، نساء: حطين، ق4، ش420، م4، تلفون: 25225107.

– عباس يوسف سليمان المجادي، 95 عاما، (شيع)، رجال: مسجد البحارنة، الدعية، ش راشد حمد الرومي، تلفون: 99008117، 94007061، نساء: المنصورية، ق2، ش عيسى عبدالله بهمن، م9، تلفون: 22575819.

– معصومة محمد محزون، أرملة/حسين محمد الصراف، 75 عاما، (شيعت)، رجال: مسجد النقي، الدسمة، تلفون: 99632353، نساء: بيان، ق13، ش3، م12.

– ابراهيم عوض الدليشة العنزي، 31 عاما، (شيع)، صباح الناصر، ق6، خلف فرع رقم 5، م498، تلفون: 90077333، 99116788.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»