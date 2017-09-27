الإمارات.. الأحد زيادة أسعار التبغ ومشروبات الطاقة 100% والمشروبات الغازية 50%

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشركات المشمولة بالضريبة الانتقائية المقرر بدء تطبيقها في الأول من أكتوبر المقبل بنسبة 50 في المئة على المشروبات الغازية و100 في المئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، ستخضع لضريبة القيمة المضافة عند بدء تطبيقها مطلع العام المقبل.

وتوقعت الهيئة، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم في دبي للإعلان عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية، الانتهاء من تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة، المقدر عددها بـ 250 شركة حسب إحصائية أولية، نهاية سبتمبر الجاري.

وأفاد المدير العام للهيئة خالد البستاني بأن الهيئة تسعى إلى أفضل الممارسات العالمية وبما يسهم في تبسيط وتسهيل عمليات الامتثال الضريبي أمام جميع قطاعات الأعمال.

وأضاف أن الهيئة فتحت باب التسجيل على مدى الساعة للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية منذ 17 سبتمبر الجاري، مؤكداً أن الإقبالا الكبير على التسجيل منذ اليوم الأول.

وأوضح أن الشركات المشمولة بالضريبة الانتقائية ستدخل ضمن الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في مطلع 2018.

وبيّن، رداً على سؤال في ما إذا كان الضريبة الانتقائية ستشمل ضرائب أخرى مستقبلاً، أن القانون وضع لمدى زمني طويل، مضيفاً أن الإمارات ملتزمة في الوقت الراهن بالاتفاقية الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي على سلع انتقائية بعينها.

وأضاف أن القانون يستوعب ضرائب على سلع أخرى مستقبلاً، ولكن هذا يرجع إلى التطورات والظروف الاقتصادية وقتها، موضحاً أن الهيئة الاتحادية مسؤولة فقط عن تنفيذ القانون الذي حدد السلع الانتقائية المشمولة بالضريبة حالياً.

وعن الإيرادات المتوقعة من الضريبة الانتقائية ذكر أن هناك دراسات أعدتها وزارة المالية، متوقعاً أن تعلن الهيئة عن العوائد بعد التطبيق.

وأفاد أن القانون يسمح بمواد انتقائية للقادمين من الخارج وفق ما يقره قانون الجمارك الموحد، حيث إن الضوابط نفسها التي تسري هذا القانون هي المطبقة في الضريبة الانتقائية، موضحاً أن السلع التي لا تخضع للجمارك معفاة من الضريبة.

وستعمل الهيئة على نشر قوائم بأسعار جميع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية وفقاً لسعر البيع في أسواق التجزئة.