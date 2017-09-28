برشلونة يهزم سبورتنغ لشبونة ب”النيران الصديقة”

عزز برشلونة الإسباني موقعه في صدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والصعب 1-0 على مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وواصل برشلونة صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد سبورتنج لشبونة عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، متفوقاً بفارق هدف وحيد على يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، فيما قبع أولمبياكوس في قاع المجموعة بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

وقادت النيران الصديقة الفريق الكاتالوني لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة، بعدما جاء الهدف الوحيد عن طريق لاعب سبورتنغ، سيباستيان كواتس، الذي أحرز هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49.

واتسمت المباراة بالعصبية من جانب لاعبي سبورتنج وجماهيرهم الغاضبة، التي أطلقت صافرات الاستهجان في معظم فترات الشوط الثاني، اعتراضاً على قرارات الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان، الذي أدار المباراة، بعدما أسهب في احتساب الأخطاء لمصلحة برشلونة، وتوجيه البطاقات الصفراء للاعبي الفريق البرتغالي.