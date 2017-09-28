“الهجرة الدولية” ترصد حالات اغتصاب واعتداء جنسي بحق سيدات من مسلمي الروهنغيا

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، إنها رصدت حالات اغتصاب واعتداء جنسي بحق سيدات من أقلية الروهنغيا المسلمة، فررن من ميانمار مؤخرًا إلى بنغلاديش.

وأعربت المنظمة، في بيان، عن “صدمتها” إزاء “العدد المتزايد من التقارير” التي تفيد بتعرض مسلمات الروهنغيا لمثل تلك الأعمال.

ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة، ويليام لاسي، قوله إنه “مصدوم وقلق” إزاء تلك التقارير.

وذكر البيان أن أطباء تابعين للمنظمة قدموا العلاج لنساء تعرضن “لاعتداءات جنسية عنيفة”، منذ أغسطس/آب، مشيرًا إلى أن عدد تلك الحالات قد يفوق بكثير ما تم الكشف عنه.

ومنذ 25 أغسطس، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بحسب ناشطين من الإقليم.

وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي “الروهنغيا” “مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش”، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.

وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهنغي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير، ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة في ظل أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.