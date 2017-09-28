مؤشر الحرية 2017: تونس الدولة الحرة الوحيدة بين العرب و”إسرائيل” تتصدر المنطقة

خرج للنور المؤشر العالمي للحرية 2017، الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس، والذي يقيس مستوى الحرية لـ195 دولة حول العالم، تصدرتهم ثلاث دول إسكندنافية هم النرويج والسويد وفنلندا، وتذيلته سوريا، فيما كانت الصدارة العربية لتونس.

منهجية المؤشر ومعاييره

يعتمد المؤشر في تصنيفه على معيارين أساسيين، هُما: الحقوق السياسية والحريات المدنية، ويضع المؤشر درجة من صفر إلى سبع لكل معيار منهما، ثم يحسب درجة إجمالية من صفر إلى 100 لكل دولة محل الدراسة، على أن يعبر الصفر عن الدولة الأقل حرية، فكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من الصفر تقلّص ترتيبها، فيما تعبر 100 عن الدولة الأكثر حرية، وكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من 100 ارتفع ترتيبها.

نتائج عامة

وبحسب الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة محل الدراسة، توضع تحت واحد من ثلاثة تصنيفات للحرية وهي: «حرة»، أو «حرة جزئيًّا»، أو «غير حرة»، ووضع تحت تصنيف «حرة» 87 دولة، وهو ما يمثل 45% من دول المؤشر، فيما وضع تحت تصنيف «حرة جزئيًّا» 59 دولة وهو ما يمثل 30% من دول المؤشر، في حين وضع تحت تصنيف «غير حرة» 49 دولة وهو ما يمثل 25% من دول المؤشر.

ولفت المؤشر إلى استمرار تراجع الحرية حول العالم، نتيجة صعود القوميين الشعبويين في الدول الديمقراطية، وزيادة الانتهاكات التي تمارسها الأنظمة القمعية، ذلك بالإضافة إلى التجاوزات التي تقع في الحروب دون تحميل المسؤولية لأي جهة، واعتبر المؤشر الشعبويين والديكتاتوريين يمثلان تهديدًا للديمقراطية العالمية، وحصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أدنى التقديرات في المؤشر.

فنلندا والنرويج والسويد يتصدرون المؤشر

تصدر المؤشر ثلاث دول إسكندنافية حصلوا على العلامة الكاملة 100، وهم: فنلندا والنرويج والسويد، وقد تزاحمت 24 دولة حول العالم في المراكز الستة الأولى، الذين حصلوا على درجة إجمالية متوسطة تراوحت بين 100 إلى 95، وقد كانت السيطرة أوروبية على تلك القائمة بوجود 17 دولة أوروبية، بالإضافة إلى أربع دول من منطقة الأمريكتين، وهم: كندا وأوروجواي ودومينيكا، وباربادوس، ودولتين من قارة أوقيانوسيا، وهما أستراليا ونيوزلاندا، ودولة من قارة آسيا وهي اليابان.

وغابت دولة كفرنسا عن قائمة أول 24، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 90، كما غابت دولة كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 89، وجاء ترتيب أعلى 24 دولة في المؤشر كالتالي:

1. فنلندا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 100.

1. النرويج، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 100.

1. السويد، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 100.

2.كندا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 99.

2.هولندا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 99.

3. أستراليا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 98.

3. لوكسمبرج، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 98.

3. أوروجواي، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 98.

3. نيوزلاندا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 98.

4.البرتغال، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 97.

4. الدنمارك، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 97.

4. أيسلندا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 97.

4.سان مارينو، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 97.

4. باربادوس، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 97.

5. أيرلندا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 96.

5. اليابان، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 96.

5.مالطا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 96.

5.سويسرا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 96.

6. أندورا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 95.

6. ألمانيا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 95.

6. بريطانيا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 95.

6. النمسا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 95.

6. بلجيكا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 95.

6.دومينيكا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 95.

سوريا تتذيل المؤشر

وفي المقابل، كانت المنافسة بين قارتي آسيا وأفريقيا كبيرة على قائمة أدنى 11 دولة في المؤشر؛ إذ تضمنت القائمة ست دول من قارة أفريقيا، وخمس دول من قارة آسيا، وكان الوجود العربي بارزًا أيضًا، بوجود أربع دول عربيًا، هم: سوريا والسودان والصومال والسعودية.

وتذيلت سوريا المؤشر، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت -1، وتفوقت عليها دول إريتريا وكوريا الشمالية وأوزباكستان بحصولهم على درجة إجمالية متوسطة بلغت 3، فيما حصلت دولتا جنوب السودان وتركمانستان على درجة إجمالية متوسطة بلغت 4، وجاء ترتيب أدنى 11 دولة في المؤشر كالتالي:

195.سوريا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت -1.

194.إريتريا، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 3.

194.كوريا الشمالية، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 3.

194.أوزباكستان، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 3.

193.تركمانستان، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 4.

193.جنوب السودان، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 4.

192.الصومال، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 5.

191.السودان، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 6.

190.غينيا الاستوائية، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 8.

189.أفريقيا الوسطى، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 10.

189.السعودية، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 10.

إسرائيل تتصدر الشرق الأوسط وتونس الأولى عربيًا

تصدرت إسرائيل دول منطقة الشرق الأوسط التي تضمنها المؤشر، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 80 وكانت تحت تصنيف دولة «حرة»، ومن ضمن الدول غير العربية التي تضمنها المؤشر، تركيا التي حصلت على درجة إجمالية متوسطة بلغت 38، وكانت ضمن تصنيف دولة «حرة جزئيًّا»، فيما كانت إيران تحت تصنيف دولة «غير حرة»، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 17.

وتضمن المؤشر 22 دولة عربية، وقسّم فلسطين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصدرت تونس الدول العربية، بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 78، وكانت هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت تحت تصنيف دولة «حرة»، فيما صُنفت خمس دول عربية تحت تصنيف «حرة جزئيًّا»، وهم: جزر القمر ولبنان والمغرب والأردن والكويت، فيما كانت بقية الدول العربية البالغ عددهم 14 تحت تصنيف دول «غير حرة».

وتساوت مصر مع قطر وجيبوتي في عدد النقاط بحصولهم على درجة إجمالية متوسطة بلغت 26، وتذيّلت سوريا الترتيب بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت -1، وهذا إنفوجرافيك يُظهر ترتيب النقاط التي حصلت عليها الدول العربية في المؤشر: