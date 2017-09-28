المسعودي: حملة “كفو” لتكريم المسؤولين منتهجي سياسة الباب المفتوح مع المواطن

اعلن الصحفي احمد المسعودي عن اطلاقة حملة “كفو” لتكريم القياديين في وزارات ومؤسسات الدولة شاملة الوزراء والوكلاء في الجهات الحكومية ومدراء الهيئات والمؤسسات ذات الاحتكاك المباشر مع المواطن والمقيم ومعاملات المراجعين وتواصل هذه القيادات بشكل مباشر مع المراجعين عبر سياسة الباب المفتوح.

وقال المسعودي في تصريح صحفي ان هذه الحملة هي مبادرة شخصية كمواطن من جهة وكمشتغل بالشأن الإعلامي يتابع عن كثب التسهيلات التي يقوم بها القياديون كل في وزارته من اجل تذليل العقبات والعراقيل أمام كل مراجع والسعي نحو تطبيق القانون علي الجميع وفي الوقت نفسه السعي نحو فتح ابوابهم لاستقبال المواطنين والمراجعين.

وتابع المسعودي: ان المبادرة تاتي تكريما لهذه القيادات التي لا تتواني في خدمة الوطن والمواطن وهي بمثابة تشجيع وتاكيد علي المضي قدما للاخذ بيد المسؤولين لمزيد تقدم لوطننا الغالي مشيرا الي ان التكريم سيدشن الاسبوع المقبل لعديد وزراء وقياديون متنميا ان تجد ترحيبا من أوساط محلية للمشاركة فيها في السنوات المقبلة للتوسع فيها أمثر.

وختم المسعودي بان الحملة والمبادرة ستشهد تطويرا للسنوات المقبلة بعد نجاح نسختها الاولي هذا العام.