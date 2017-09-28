وفيات اليوم الخميس 28-9-2017

– الشيخة سارة يوسف العذبي الصباح، 68 عاما، (شيعت)، الرجال: ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان، تلفون: 25398888، النساء: الجابرية، ق10، شارع 112، منزل 15، تلفون: 25320444.

– مريم مرزوق الحصم الرشيدي، 51 عاما، (شيعت)، الدوحة، ق3، ش4، ج1، م23، تلفون: 99424411، 99587887.

– حمود عبدالله فهد العتيبي، 53 عاما، (شيع)، الرجال: خيطان، ق1، ش149، م1، تلفون: 99554433، النساء: أم الهيمان، ق9، ش24، م4، تلفون: 94006649.

– وسمية عبدالله محمد عبدالرحمن الورع، 64 عاما، (شيعت)، الرجال: قرطبة، ق4، الشارع الأول، م62، تلفون: 99987789، النساء: اليرموك، ق3، ش2، جادة 2، م29، تلفون: 99691768.

– نوال محمد سعد القطان، 55 عاما، (شيعت)، الرجال: القصور، ق1، ش47، م13، تلفون: 99554619، النساء: الجابرية، ق10، ش13، م14.

– عائشة مبارك محمد المزعل، أرملة: خالد فهد عبدالله العبيدان، 92 عاما، (شيعت)، الرجال: القادسية، ق9، ش95، م15، تلفون: 99633376، النساء: الزهراء، ق3، ش305، م32.

– فاطمة خالد شلال ضيدان الشمري، 7 أشهر، (شيعت)، العزاء في مقبرة الصليبخات فقط، تلفون: 55220888.

– وسيم حمود جاسم المهدي، 44 عاما، (شيع)، الرجال: جابر العلي، ق2، ش29، م35، تلفون: 66687648، النساء: الرميثية، ق8، ش85، م10، تلفون: 99848140.

– محمد سعيد جواد الرمضان، 74 عاما، (شيع)، الرجال: الرميثية، ق6، ش حراء، م300، حسينية عبدالكريم الرمضان، تلفون: 66255588، النساء: العقيلة، ق1، ش122، م7.

– صالحة صالح محمد الخياط، 89 عاما، (شيعت)، مسجد البحارنة، الدعية (ابتداء من غد الجمعة)، تلفون:.97812340

– جهاد جعفر غلوم عاشور، 57 عاما، (التشييع بعد صلاة عصر غد الجمعة)، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، تلفون: 66990050، النساء: حطين، ق3، ش328، م19، تلفون: 99445493.