فوضى إثر تعطل الأنظمة الإلكترونية في 6 مطارات دولية مهمة

دخلت خطوط الطيران العالمية وأجواء العالم في أغلب أنحاء الكرة الأرضية في حالة من الفوضى بعد ظهر الخميس، وذلك إثر تعطل الأنظمة الإلكترونية في ستة مطارات دولية مهمة، من بينها مطار “جاتويك” في #لندن، وهو ثاني أكبر مطارات بريطانيا وأحد أكبر وأهم المطارات في أوروبا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن عشرات آلاف #المسافرين أصبحوا عالقين في العديد من مطارات العالم وسط توقعات بحدوث خلل في مواعيد عشرات الرحلات في حال استمر العطل الفني لمدة طويلة، وهو ما سيتضح خلال الساعات القليلة القادمة، فضلاً عن توقعات بأن تعلن مطارات أخرى في العالم تعطل أنظمتها الإلكترونية بشكل كلي أو جزئي.

وليس معروفاً سبب العطل الفني، لكنه تسبب بتعطيل أنظمة تسجيل المسافرين (Check in) في ستة مطارات دولية مهمة حتى الآن، وهي: مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية #باريس، ومطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن، ومطار العاصمة الأميركية واشنطن، ومطار “بالتيمور” في ولاية ميريلاند الأميركية، ومطار ميلبورن في أستراليا، ومطار تشانغي في سنغافورة، ومطار جوهانسبيرغ في جنوب إفريقيا، ومطار زيوريخ في سويسرا