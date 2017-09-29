صحيفة: أثرياء الكويت يزيدون 13 مليونيراً في 2016

ذكر التقرير السنوي لشركة كابجميني العالمية للاستشارات أن أصحاب الملايين بالكويت زادوا 13 مليونيراً خلال سنة من 146 في 2015 إلى 159 في 2016، بزيادة نسبتها 9 في المئة.

وأوضح التقرير أن الأثرياء الكويتيين كانوا الأسرع نمواً خلال السنوات الست الماضية من حيث عددهم وثرواتهم بعد الصينيين، متفوقين على نظرائهم السويديين والنرويجيين.

وأشار إلى أن نسبة نمو المليونيرات في الكويت سنوياً تفوق الكويتيين، إذ بلغت نسبة نمو أثرياء السعودية البالغ عددهم 176 مليونيراً 5 في المئة تقريباً. وذكر تقرير «كابجيميني» أن عدد المليونيرات في العالم ارتفع بنحو ثمانٍ في المئة العام الماضي إلى 16.5 مليون تقريباً وهو أعلى مستوى على الإطلاق حتى الآن. وبلغ حجم ثرواتهم 63.5 تريليون دولار.

وزادت ثروات الأغنياء من أصحاب الأصول المرتفعة 8.2 في المئة على أساس سنوي في 2016 ومن المتوقع أن تتجاوز 100 تريليون دولار بحلول 2025. وتعرف «كابجيميني» الأغنياء من أصحاب الأصول المرتفعة بأنهم من تزيد أصولهم القابلة للاستثمار على مليون دولار ولا يحسب

في ثرواتهم مقر الإقامة الرئيسي والمقتنيات والسلع الاستهلاكية.

وقال التقرير إن نحو 1.15 مليون شخص أصبحوا مليونيرات العام الماضي.

وتركز أكبر عدد من المليونيرات في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين وشكلوا نحو ثلثي مليونيرات العالم. وارتفع عددهم في الولايات المتحدة إلى 4.8 ملايين من 4.46 ملايين، بينما زاد العدد في الصين إلى 1.13 مليون من مليون تقريباً.

وحلت فرنسا محل بريطانيا بين أكبر خمس دول من حيث عدد المليونيرات وذلك بدعم من انتعاش سوق العقارات، بينما أزاحت السويد سنغافورة، التي شهدت تراجعاً في أسواق الأسهم، من بين أكبر 25 دولة من حيث عدد المليونيرات.