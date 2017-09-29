ما هو عدد المليونيرات في العالم وحجم ثروتهم؟

أعلنت شركة “كابجيميني العالمية للاستشارات” أن عدد المليونيرات في العالم ارتفع بنحو ثمانية في المئة العام الماضي (2016) إلى 16,5 مليون تقريبا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق حتى الآن، وبلغ حجم ثرواتهم 63,5 تريليون دولار.

وأفادت الشركة في تقريرها الصادر أمس الخميس (28 سبتمبر/أيلول) أن ثروات الأغنياء زادت من أصحاب الأصول المرتفعة 8,2 في المئة، على أساس سنوي في 2016، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 تريليون دولار بحلول 2025.

إلى ذلك، تُعرف شركة “كابجيميني” الأغنياء من أصحاب الأصول المرتفعة بأنهم من تزيد أصولهم القابلة للاستثمار عن مليون دولار، ولا يحسب في ثرواتهم مقر الإقامة الرئيسي والمقتنيات والسلع الاستهلاكية.

وفي سياق ذي صلة، أشار التقرير إلى أن حوالي 1,15 مليون شخص أصبحوا مليونيرات في العام الماضي. وأغلب المليونيرات في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا والصين، وشكلوا نحو ثلثي مليونيرات العالم. وذكر التقرير أن عدد المليونيرات في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع إلى 4,8 مليون، بينما زاد العدد في الصين إلى 1,13 مليون.

في المقابل، حلت فرنسا مكان بريطانيا بين أكبر خمس دول من حيث عدد المليونيرات، وذلك بدعم من انتعاش سوق العقارات، في حين أزاحت السويد سنغافورة، التي شهدت تراجعا في أسواق الأسهم، من بين 25 دولة من حيث عدد المليونيرات.