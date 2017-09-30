استقالة وزير الصحة الأميركي بسبب استخدامه طائرات خاصة في مهمات حكومية

فرض البيت الأبيض (الجمعة) إجراءات صارمة على استخدام المسؤولين الحكوميين طائرات مستأجرة، في أعقاب استقالة وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي توماس برايس بسبب استخدامه طائرات خاصة في المهمات الحكومية.

وفي مذكرة إلى الوكالات الحكومية، قال مدير الموازنة بالبيت الأبيض مايك مولفاني إن السفر في طائرات تجارية «ملائم» مع استثناءات قليلة حتى بالنسبة لجميع كبار المسؤولين، كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من كبير موظفي البيت الأبيض على استخدام الطائرات المستأجرة.

وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي توماس برايس قدم استقالته من منصبه تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الجمعة)، بسبب استياء يتعلق باستخدامه طائرات خاصة في مهمات عمل رسمية.

وجرى الإعلان عن رحيله المفاجئ بعد ساعة من قول ترامب للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل تجاه استخدام برايس رحلات طيران مرتفعة التكلفة.

وقال البيت الأبيض في بيان «قدم وزير الصحة والخدمات الإنسانية توماس برايس استقالته في وقت سابق اليوم وقبلها الرئيس».

وعين ترامب دون رايت قائما بأعمال الوزير.

ويشغل رايت حاليا منصب نائب مساعد الوزير للشؤون الصحية.