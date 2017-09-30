أغرب ملعب كرة قدم في العالم

ستكون جماهير كأس العالم 2018 في روسيا على موعد مع واحد من أغرب ملاعب كرة القدم في العالم، عندما تنطلق البطولة المنتظرة بعد نحو 9 أشهر من الآن.

ملعب “سنترال ستاديم” في مدينة إكاتيينبرغ، رابع أكبر مدن روسيا، يمتلك منصة دائرية معلقة غير مكتملة، بمعنى أنها لا تغطي كامل مدرجات الملعب.

أما وجه الغرابة في الملعب فهو أنه تمت توسعته عن طريق بناء مدرجات مؤقتة خارج حدوده، لكن سيكون بمقدرة الجالسين بها مشاهدة المباريات.

وبعد نهاية مهمة الملعب في كأس العالم، وهي استضافة 4 مباريات في دور المجموعات، ستتم إزالة هذه المدرجات المضافة ليعود إلى سعته القديمة.

وتبلغ سعة الملعب الأساسية نحو 27 ألف متفرج، إلا أنه خضع لعمليات توسعة وتطوير عدة خلال السنوات الماضية، مما يجعله يتسع حاليا لما يقترب من 40 ألف شخص.

والملعب واحد من بين 12 ملعباً تستضيف الحدث الرياضي الأهم في العالم، وهو معقل نادي أورال في الدوري الروسي الممتاز.(سكاي نيوز عربية)