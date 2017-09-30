5 ألف لاجئ تستقبلهم أميركا في عام 2018

تقلصت حصص اللجوء التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول العالم، مع تحديد العدد الإجمالي للذين ستستقبلهم الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2018 بـ 45 ألف لاجئ كحد أقصى.

وجاء في مذكرة نشرها البيت الأبيض أمس الجمعة، أن ترامب قرر أن الحد الأقصى لاستقبال اللاجئين في الولايات المتحدة يقف “عند مستوى يضمن سلامة الشعب الأميركي”، لذلك يمكن استقبال 45 ألف لاجئ فقط في السنة المالية 2018، أي في الفترة الواقعة بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017 حتى 30 سبتمبر/أيلول 2018.

وأوضحت المذكرة أن هذا القرار، الذي يتخذ سنوياً، جاء بعد استشارة وزير العدل، مدير الأمن الداخلي وفريق الأمن القومي.

وتخطط الولايات المتحدة لقبول 19 ألفا من أفريقيا، و17.500 لاجئ من الشرق الأدنى وجنوب آسيا (التي تضم معظم دول الشرق الأوسط)، وخمسة آلاف لاجئ من شرق آسيا، وألفي لاجئ من أوروبا والوسطى وآسيا، و1500 لاجئ في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتشير بيانات وزارة الخارجية إلى أن الولايات المتحدة استقبلت 51392 لاجئا حتى أغسطس/ آب. وتقول وزارة الخارجية إنه إذا قبلت الولايات المتحدة 45 ألف لاجئ في العام المالي 2018، فسيكون بذلك أقل مستوى تقبله منذ العام المالي 2006 عندما استقبلت 41223 لاجئا.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وافق على استقبال 110 آلاف لاجئ، لكن الرئيس ترامب وعد بعد توليه الرئاسة بخفض هذا العدد إلى 50 ألفا، وأصدر قراراً بتعليق برنامج استقبال اللاجئين مدة 120 يوما لإتاحة المجال أمام المزيد من إجراءات فحص الطلبات.