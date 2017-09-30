بسبب الروهينغا “أكسفورد” تعاقب زعيمة ميانمار بإزالة صورتها من المدخل الرئيسي للجامعة

أعلنت جامعة أكسفورد، حيث درست زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، أنها أزالت صورة لها، وذلك في قرار اتخذ بعد انتقادات واسعة لتعاملها مع أزمة الروهينغا، بحسب بيان للجامعة، اليوم السبت.

والصورة، التي كانت في المدخل الرئيسي لكلية سانت هيوز، وضعت في المخزن واستبدلت، الخميس، بلوحة جديدة قدمها الفنان الياباني يوشيهيرو تاكادا.

ووزعيمة ميانمار، حائزة على جائزة نوبل للسلام، تخرجت من كلية سانت هيوز بشهادة في الفلسفة والسياسة والاقتصاد عام 1967، قبل أن تحصل على ماجيستر في السياسة في 1968.

وقالت الكلية في بيان: «تلقينا لوحة جديدة في وقت سابق هذا الشهر وسوف تعرض لفترة في المدخل الرئيسي»، وأضاف البيان: «في هذه الأثناء تم نقل لوحة أونغ سان سو تشي إلى موقع آمن».

ولم تذكر الجامعة ما إذا كان قرار إزالة اللوحة مرتبط بالأزمة الراهنة في ولاية راخين بغرب ميانمار، التي تسببت بنزوح نحو نصف مليون من الروهينغا من ميانمار البوذية في غالبيتها إلى بنغلادش المجاورة.

وتأتي إزالة اللوحة التي رسمها الفنان الصيني شين يانينغ عام 1997 قبيل بدء تلاميذ جدد حصصهم في الجامعة.

واللوحة كانت ملكا لزوج سو تشي، الأكاديمي في أكسفورد مايكل آريس، وورثتها الجامعة بعد موته في 1999.