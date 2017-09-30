صحف ألمانية: توماس توخيل مدرباً لـ بايرن ميونيخ

كشفت الصحف الألمانية اليوم عن أن فريق بايرن ميونخ عثر على بديل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أقيل بعد الخسارة القاسية أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهناك مفاوضات جدية بين المدرب وإدارة النادي “البافاري” في الساعات الأخيرة.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية إلى أن فريق بايرن ميونخ يجري مفاوضات جدية مع مدرب بوروسيا دورتموند السابق توماس توخيل، والذي من المتوقع أن يتسلم قيادة النادي “البافاري” خلفاً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ويتابع موسم 2017-2018.

وقاد توماس توخيل فريق بوروسيا دورتموند لموسمين حقق فيهما لقب الكأس في الموسم الماضي، وقدم فريقاً قوياً بسبب التكتيك الفني الجميل الذي يفرضه على أرض الملعب، وأثبت أنه مدرب واعد له مستقبل كبير في عالم كرة القدم.

وأضافت صحيفة “بيلد” أن رئيس بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينغيه، اتصل بتوماس توخيل واتفق معه على عمله الجديد، واستقل الأخير طائرة إلى ميونخ لاستكمال الإجراءات الأخيرة بغية استلام تدريب الفريق الألماني الكبير.

يُذكر أن إدارة النادي “البافاري” قررت إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب الأداء المتواضع الذي يقدمه الفريق، خصوصاً على الصعيد المحلي، هذا بالإضافة إلى الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

(العربي الجديد)