وفيات اليوم السبت 30-9-2017

– هيا محمد الحمد السعد، «79 عاماً»، شيعت، للرجال: السلام، ق1، ش123، م23، للنساء: كيفان، ق2، ش29، م7، ت: 66668006 – 24840780.

– قاسمة جابر محمد حسن، أرملة صالح حمدان الغريب، «64 عاماً»، شيعت، الرقة، ق7، ش4، م196، ت: 99444881.

– مريم أحمد عباس، أرملة مندني عبدالله أكبر، «85 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الغد، للرجال: مسجد مقامس، للنساء: الرميثية، ق8، ش أسامة بن زيد، ج86، م6، ت: 90036699.