(مانشستر سيتي) يفوز على (تشيلسي) ويحافظ على صدارة الدوري الانجليزي

لندن – 30 – 9 (كونا) — حافظ (مانشستر سيتي) على صدارته للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم السبت بقمة الجولة السابعة على حساب مضيفه حامل اللقب (تشيلسي) بهدف وحيد.

وظلت المباراة دون اهداف حتى الدقيقة 67 عندما سجل الدولي البلجيكي كيفن دوبرينه الهدف الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء كانت كافية لإحراز ثلاث نقاط مهمة من مباراة صعبة.

وبدوره حافظ (مانشستر يونايتد) على مركزه الثاني بفارق هدف واحد فقط عن المتصدر بعد ان تغلب على ضيفه متذيل الترتيب (كريستال بالاس) برباعية نظيفة.

وفي مباريات اخرى جرت اليوم في إطار الجولة السابعة للدوري تعادل (بورنموث) مع (ليستر سيتي) دون اهداف وتعادل (ويست بروميتش البيون) مع (واتفورد) بهدفين لكل منهما بينما فاز (ويستهام يونايتد) بهدف نظيف على ضيفه (سوانزي سيتي).

وفيما فاز (ستوك سيتي) على ضيفه (ساوثهامبتون) بهدفين مقابل هدف واحد اطاح (توتنهام هوتسبر) بضيفه الصاعد الجديد (هادسفيلد تاون) برباعية نظيفة.

ويملك (مانشستر سيتي) في رصيده 19 نقطة متقدما بفارق هدف واحد على غريمه (مانشستر يونايتد) وخمس نقاط عن (توتنهام هوتسبر) وست نقاط على (تشيلسي).

ويقبع (كريستال بالاس) في ذيل الترتيب دون نقاط او اهداف مسجلا بذلك رقما قياسيا في تاريخ الدوري الانجليزي.