الحكومة الإسبانية: استفتاء اقليم كتالونيا فقد صلاحيته تماما

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد، أنّ الاستفتاء الذي يجريه اقليم كتالونيا بشأن الانفصال، فقد صلاحيته تماما.

وصباح اليوم ضبطت قوات الدرك الإسبانية، في الإقليم، 2.5 مليون ورقة اقتراع و4 ملايين ظرف، في إطار عملياتها للحيلولة دون إجراء الإقليم استفتاء الانفصال عن البلاد.

وقالت مصادر أمنية إسبانية، إنّ أفراد الشرطة والدرك تجنبوا الصدام مع المناصرين للانفصال، سوى في بعض الحالات التي أظهر فيها المناصرون مقاومة شديدة.

وفي تصريح للصحفيين قال جوردي تورول المتحدثق باسم حكومة الاقليم، إنّ السلطة التنفيذية في كتالونيا لديها احصاءات شاملة، ويمكن للناخبين التصويت للاستفتاء في أي مكان داخل الاقليم، حتّى عبر بطاقات طُبعت في المنازل ودون ظرف.

وأكّد تورول أنّ 73 بالمئة من مراكز الاقتراع في الاقليم ما زالت مفتوحة، وذلك رغم تدخل قوات الأمن الإسبانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعطت السلطات الإسبانية لأفراد الشرطة تعليمات لتجنب استخدام القوة، وإخلاء المدارس من الناشطين الذين يشملون الآباء وأبناءهم ممن بقوا في هذه المباني بعد نهاية الدراسة الجمعة الماضية، على أمل ضمان استخدامها كمراكز اقتراع.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الإقليم أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا.

ويطالب إقليم كتالونيا، بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على 4 مقاطعات، هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطرغونة.