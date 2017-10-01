برشلونة يتغلب على ضيفه لاس بالماس في مباراة بلا جماهير

واصل برشلونة انتصاراته وتغلب على ضيفه لاس بالماس 3-صفر الاحد على ملعب “كامب نو” أمام مدرجات خالية من الجمهور في يوم متشنج جدا في كاتالونيا، وذلك في اطار المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويقدم برشلونة بداية موسم رائعة بقيادة مدربه الجديد ارنستو فالفيردي رغم خسارته مهاجمه البرازيلي نيمار لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي واصابة الوافد الجديد الفرنسي عثمان ديمبيلي، إذ فاز النادي الكاتالوني حتى الآن بجميع مبارياته السبع في الدوري، اضافة الى مباراتيه في دوري الأبطال.

وجاء الفوز السابع لبرشلونة والذي يدين به الى ثنائية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في يوم تاريخي حافل بالمشاكل بالنسبة لاقليم كاتالونيا الذي صوت الأحد على استفتاء الاستقلال عن السلطة المركزية، رغم قرار القضاء الاسباني باعتبار هذه الخطوة مخالفة للقانون.

ومن جيرونا الى برشلونة وفيغيراس، تجمع آلاف الكاتالونيين امام مراكز الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء الذي اصرت الحكومة الكاتالونية على اجرائه في تحد غير مسبوق للدولة الاسبانية، ما أدى الى سقوط عشرات الجرحى في مواجهات مع الشرطة التي حاولت مصادرة صناديق الاقتراع ومنع عملية التصويت.

وفي ظل هذه الاجواء، اتخذ برشلونة قرار اقامة المباراة خلف ابواب موصدة لأن “نادي برشلونة يرفض الأعمال التي تم القيام بها اليوم في مناطق عدة من كاتالونيا للحؤول دون ممارسة حق ديموقراطي وحرية السكان في التعبير عن رأيهم” بحسب البيان الصادر عن النادي الكاتالوني قبل دقائق على صافرة البداية.

وأضاف “في مواجهة الطابع الاستثنائي لهذه الأحداث، قررت الادارة ان مباراة الفريق الأول ضد لاس بالماس ستقام خلف أبواب موصدة، في ظل رفض من رابطة الدوري الاسباني بإرجائها”.