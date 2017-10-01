وفيات اليوم الأحد 1-10-2017

– محمد علي بكر النيباري، 81 عاما، (شيع)، الرجال: الدعية، ق4، ش المتوكل، م20، تلفون: 99083328، النساء: العمرية، ق5، ش3، م6، تلفون: 99678930.

– مريم عباس حسن علي المطوع، 71 عاما، (شيعت)، الرجال: حسينية الاوحد، المنصورية، ق1، تلفون: 99479987، النساء: المنصورية، ق1، ش13، م2، حسينية المطوع، تلفون: 99174050.

– آمنة موسى حسن الكويتي، 77 عاما، (شيعت)، الرميثية، ق3، ش37، م1، حسينية المهدي، تلفون: 66448383.

– غنام حمد سعود الصويلح، 89 عاما، (شيع)، الصباحية، ق2، ش12، م11، تلفون: 99553322.

– علي ناصر محمد الصالح، 75 عاما، (شيع)، حسينية الكاظمية، الشعب، ق6، ش68، م1، تلفون: 55505080.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»