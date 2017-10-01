القصار: “سلطان شيف” فى عمان خلال الربع الاخير من هذا العام

أعلن مدير عام الشركة الكويتية التركية للمطاعم محمد فوزي القصار عن توقيع عقد الوكالة مع أول فرع لسلسلة مطاعم “سلطان شيف” خارج الكويت في مسقط – سلطنة عمان في أوبرا جاليريا.

وقال القصار اثناء استضافتة لاشهر الطهاه الكويتين سليمان القصار وهنوف البلهان ومساعد الدريس وابراهيم زينل خلال دعوتهم انه من المتوقع افتتاح فرع سلطنة عمان خلال الربع الأخير من عام 2017 بحضور جماهيري كبير, وأوضح أن الشركة بدأت خطة التوسع عبر مطاعم “سلطان شيف” في دول الخليج إبتداءاً من العام الحالي حيث تم افتتاح عدة فروع لتلبية التوقعات العالية لمحبي الأطباق التركية وذواقة اللحوم في المنطقة. وأوضح القصار في ختام كلمته أن سلطان شيف يشق طريقه للعالمية عبر خطة استراتيجية وتسويقية للتوسع وصناعة علامة تجارية رائدة.

واضاف أن لمطعم “سلطان شيف” عدة فروع في جميع أنحاء دولة الكويت، فرع السالمية ) سيمفوني ستايل مول (، وفرع شرق ) برج التجارية (، وفرع المهبولة ) مجمع لايت حيث يعتمد سلطان شيف على اختيار أفضل قطع اللحم، من البقر والأغنام في المراعي الغنية من أرياف تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا معتمداً في اختياره على نوعية المرعى، لون ورائحة اللحم، طريقة الذبح والحفظ في الثلاجات، مع مستوى عال من معدات وأدوات المطابخ المستوردة من الشركات التركية المتخصصة في هذا المجال, مشيرا الى ان سلطان شيف يحرص على إتباع أعلى معايير الصحة والجودة العالمية في تبريد اللحوم، والذي يكسب اللحوم ليونة في الألياف وزيادة في نسبة الحموضة وتقوية للنكهة ونضج متكامل , هـذه العوامل مجتمعة هي التي مكنت طاقم الطهاة في سلطان شيف من تقديم اللحوم الفاخرة وتحقيق التميز والنجاح في عالم اللحوم .